حكومة نيجيريا: ضربات أمريكية جديدة على مواقع متطرفين

وكالات

نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شمال غرب نيجيريا،

وقالت الحكومة النيجيرية في بيان لها السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت ضربات جديدة على مواقع متطرفين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

تصارع نيجيريا جماعات جهادية منذ أكثر من عقد، خصوصاً في الشمال الشرقي حيث ينشط كل من بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب إفريقيا.

في السنوات الأخيرة، حاولت فصيل أصغر يعرف محلياً باسم "لاكوراوا" إقامة معسكرات في ولاية سوكوتو، قرب الحدود مع النيجر.

وذكرت القيادة الأمريكية في إفريقيا أن الضربات استهدفت عدة مواقع للتنظيم.

وأشارت التقييمات الأولية إلى مقتل عدة مسلحين، رغم أن أرقام القتلى لا تزال غير واضحة.

وأكد المسؤولون النيجيريون العملية وقالوا إنها نفذت بموافقة صريحة من الرئيس بولا تينوبو وبمشاركة كاملة من القوات المسلحة النيجيرية.