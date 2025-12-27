زيلينسكي يجري مشاورات مع حلفاء أوربيين قبل محادثاته مع ترامب



بروكسل- (د ب أ)

قالت متحدثة أوروبية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوف يجري مشاورات مع حلفاء أوروبيين اليوم السبت، قبل محادثاته غدا الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطوات إنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات مع روسيا.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه سيتم إجراء مكالمة هاتفية في المساء بين زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والعديد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية.

وسيستقبل ترامب زيلينسكي في الساعة الثالثة عصرا (2000 بتوقيت جرينتش) غدا الأحد، لإجراء محادثات ثنائية في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، طبقا لما ذكره البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تواصل القمة الجديدة مناقشة تسوية الحرب في أوكرانيا، والتي بدأت بالهجوم الروسي الشامل في فبراير 2022 .

ولم يتم ذكر روسيا في البيانات الصادرة، لذلك لا يبدو أن هناك خططا لإجراء محادثات مع موسكو في الوقت الحالي.

وفي محاولة واضحة للتأثير على العملية الدبلوماسية لصالحها، واصلت روسيا غاراتها الجوية على أوكرانيا الليلة الماضية، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا في كييف ومقتل شخص واحد في المنطقة المحيطة.