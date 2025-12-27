القبض على مطلوب متورط بانتهاكات خطيرة في جنوب سوريا



دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت القبض مطلوب للعدالة على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم جسيمة في محافظة درعا بجنوب البلاد .

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان صحفي اليوم: "نفّذت وحدات من قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عمليةً أمنيةً محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو عماد محمد أبو زريق، المطلوب للعدالة على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم جسيمة".

ووفق البيان، "أظهرت المعطيات الأولية المستخلصة من التحقيقات ارتباط المذكور بعلاقات مباشرة مع الأجهزة الأمنية خلال فترة النظام البائد، حيث استغل هذا الغطاء في تنفيذ انتهاكات خطيرة، شملت قتل مدنيين، وتنفيذ عمليات سطو مسلح، إضافةً إلى إدارته شبكةً منظّمة لتجارة وتهريب المواد المخدّرة داخل البلاد وخارجها".

وأشار إلى أنه خلال التحقيق، أدلى المقبوض عليه باعترافاتٍ تفصيلية حول وجود مستودعات للأسلحة والذخائر في بلدة نصيب. وعلى الفور، تحرّكت وحدات الأمن المختصة إلى المواقع المحددة، حيث ضُبطت كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر.

وشملت المضبوطات قذائف هاون بمختلف العيارات، وصواريخ من نوع كاتيوشا، وصواريخ ميتس المضادة للدروع، إضافةً إلى رشاشات ثقيلة ومتوسطة، وذخائر متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية.

و صُودرت المضبوطات وفق الأصول القانونية المعتمدة، فيما أُحيل المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، طبقا للبيان.