"عبدالغفار": المنظومة الصحية تواجه تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن وجود تحديات وإخفاقات داخل أي منظومة صحية أمر طبيعي ولا تخلو منه أي دولة في العالم، مشددًا على أن القطاع الصحي في مصر يواجه هذه التحديات بروح العمل الجماعي والتكاتف بين جميع مكوناته، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال احتفالية "يوم الوفاء"، التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بحضور عدد من قيادات الوزارة وكوادر القطاع الصحي، في إطار حرص الدولة على تقدير الجهود المخلصة والعطاء المتواصل داخل المنظومة الصحية، وتكريم جميع مكونات الفريق الطبي بمختلف تخصصاته.

وأوضح الوزير، أن المنظومة الصحية، شأنها شأن أي منظومة كبرى، تواجه بعض المشكلات والتحديات، إلا أن العمل يتم كفريق واحد من أجل التغلب عليها وتقليل آثارها، مؤكدًا أن الإرادة المشتركة والتنسيق المستمر كانا عاملين حاسمين في تجاوز العديد من العقبات خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن التحديات لم تقتصر على الأوضاع الداخلية فقط، بل امتدت إلى تحديات خارجية فرضتها الأزمات الإقليمية المحيطة، وفي مقدمتها الأزمة في السودان، حيث نجحت المنظومة الصحية المصرية، بالتعاون مع الفريق الطبي، في استضافة واستيعاب ملايين الأشقاء السودانيين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما لفت إلى تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لمصر، في ظل الأزمة الفلسطينية، موضحًا أن القطاع الصحي تعامل مع استقبال أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، إلى جانب مرضى الحالات المزمنة، سواء خلال أواخر عام 2023 أو عام 2024، واستمر هذا الدور الإنساني والطبي خلال عام 2025.

وأكد الوزير، أن هذه الأدوار جاءت بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين داخل مصر، رغم الضغوط الكبيرة، ما يعكس قدرة المنظومة الصحية على إدارة الأزمات والتعامل مع الملفات المعقدة في توقيت واحد.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الجهد يتم من خلال منظومة عمل متكاملة تضم ديوان عام وزارة الصحة، وممثلي 27 مديرية صحة على مستوى الجمهورية، إلى جانب الهيئات الست العاملة في مجال الصحة، فضلًا عن الجهات التابعة للديوان العام، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق الأمراض الوراثية والنادرة.

وشدد على أن مواجهة التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية، ستظل مسؤولية جماعية، وأن الدولة ماضية في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدرته على الصمود والاستجابة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للمواطنين وللأشقاء الذين لجأوا إلى مصر في أوقات الأزمات.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر

"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية

عدد وأيام الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.. أبرزها المولد النبوي