وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إلى البلاد.

وعقب وصول الناشط المصري البريطاني إلى لندن وجه رئيس الوزراء كير ستارمر، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "أنا ممتن للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره بمنح العفو عن علاء عبد الفتاح".

وتابع ستارمر، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يسعدني عودة علاء عبد الفتاح إلى المملكة المتحدة واجتماعه بأحبائه، الذين لا شك أنهم يشعرون براحة كبيرة".

وأضاف: "ود أن أتقدم بالشكر والتقدير لعائلة علاء، ولكل من عمل وناضل من أجل هذه اللحظة"، وتابع: "كانت قضية علاء على رأس أولويات حكومتي منذ تولينا السلطة".

وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، وكان من بينهم علاء عبد الفتاح.

وجاء ذلك استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث شملت قائمة المشمولين بالعفو كلًا من: سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.