العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش في كركوك

كركوك (العراق)- (د ب أ):

أعلن قائد عسكري عراقي، الأحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة بمشاركة قطعات عسكرية متنوعة بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لملاحقة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتأمين المناطق النفطية في جبال حمرين بمحافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد) .

وقال الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، في بيان صحفي ، إن "العملية التي انطلقت اليوم بمساندة طيران التحالف الدولي وطيران الجيش شملت مناطق متعددة في جبال حمرين ومنطقة العواشرة ووادي زغيتون والمناطق بين محافظتي كركوك وصلاح الدين لمطاردة فلول داعش وتأمين حقلي عجيل وعلاس النفطيين".

وأضاف أن القوات ضبطت موادا ومعدات ومتفجرات ودمرت مضافات لداعش خلال العملية.