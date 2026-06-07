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انخفاض مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

كتب : محمد ممدوح

11:22 ص 07/06/2026

الطقس

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك ضمن التقلبات الجوية المعتادة خلال هذه الفترة من العام.

انخفاض طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة

أوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن طقس اليوم يشهد أجواءً معتدلة في ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذّرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال بعض الأوقات.

كما نبهت الهيئة إلى نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسلوم وسيوة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع امتداد تأثيرها إلى بعض مناطق وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، حيث يُتوقع أن تصاحبها هبات رياح تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، بما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الجوية، وتقوم بإصدار التحديثات اللازمة أولًا بأول لضمان سلامة المواطنين.

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