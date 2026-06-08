أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار صافي الاحتياطيات الدولية في تحقيق مستويات قياسية جديدة، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات وتوترات إقليمية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره ومواصلة تحقيق مؤشرات إيجابية.

مجلس الوزراء: الاحتياطيات الدولية تواصل الصعود

أوضح المركز الإعلامي، بحسب منشور له عبر "فيس بوك"، الاثنين، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 500 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

مجلس الوزراء: الأداء يعكس قوة الاقتصاد المصري

أشار المركز إلى أن استمرار نمو الاحتياطيات الدولية يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية، والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

مجلس الوزراء: تحسن تدفقات النقد الأجنبي يدعم الاستقرار

أضاف أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويدعم استقرار الأوضاع المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ومواصلة مسار التنمية الاقتصادية.