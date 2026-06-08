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سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

10:49 ص 08/06/2026

سعر الريال السعودي

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تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة بمستواه أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.76 جنيه للشراء، بزيادة قرش واحد، و13.80 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.81 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

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