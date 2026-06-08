إيران تلغي جميع الرحلات في مطاري مهرآباد وكرمانشاه

ألغت السلطات الإيرانية جميع الرحلات الجوية في مطاري مهرآباد بطهران وكرمانشاه، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

أفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية، الاثنين، بإلغاء كافة الرحلات الجوية المقررة في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران ومطار كرمانشاه.



ويُعد مطار مهرآباد أحد أبرز مراكز النقل الجوي في إيران، إذ يستقبل ويُسيّر رحلات داخلية ودولية بشكل منتظم.

تصعيد إيران وإسرائيل



يأتي قرار تعليق الرحلات في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، في أكبر تصعيد تشهده المنطقة منذ سريان هدنة أبريل/نيسان.

كما تزامن ذلك مع ورود تقارير تحدثت عن وقوع انفجارات، في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين الجانبين.