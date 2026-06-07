يعاني كثيرون من ضيق المساحات داخل المنازل، خاصة في الشقق الصغيرة أو الغرف متعددة الاستخدامات، إلا أن خبراء الديكور يؤكدون أن الإحساس بالازدحام لا يرتبط دائما بمساحة المكان الفعلية، بل بكيفية تنظيمه واستغلاله بشكل ذكي.

وهناك العديد من الحيل الذكية التي تساعد على توفير مساحة إضافية وجعل المنزل يبدو أكثر اتساعا وترتيبا دون الحاجة إلى أعمال تجديد مكلفة، بحسب موقع "thespruce".

استغلال المساحات الرأسية على الجدران

ينصح بالاستفادة من الجدران عبر تركيب أرفف معلقة أو وحدات تخزين رأسية بدلا من الاعتماد على الخزائن الأرضية فقط.

استغلال الارتفاع يتيح تخزين الكتب والإكسسوارات والأدوات اليومية دون شغل مساحة إضافية من الأرضية، ما يمنح الغرفة مظهرا أكثر اتساعا.

اختيار الأثاث متعدد الاستخدامات

من أكثر الحلول شيوعا في المنازل الصغيرة استخدام قطع أثاث تؤدي أكثر من وظيفة، مثل الأسرة التي تحتوي على أدراج تخزين، أو الطاولات القابلة للطي، أو الأرائك التي تتحول إلى أسرة هذه القطع تساعد على توفير مساحة كبيرة مع الحفاظ على الراحة والعملية.

استغلال المساحات أسفل الأثاث

غالبا ما يتم تجاهل المساحات الموجودة أسفل الأسرة أو الأرائك، رغم أنها تمثل فرصة مثالية للتخزين، ويمكن استخدام صناديق أو سلال مخصصة لحفظ الملابس الموسمية أو الأدوات التي لا تستخدم بشكل يومي، ما يقلل من الفوضى داخل المنزل.

استخدام المرايا لصنع إحساس بالاتساع

يؤكد خبراء التصميم الداخلي أن المرايا من أبسط الوسائل التي تجعل الغرف تبدو أكبر مما هي عليه فعندما توضع في أماكن مناسبة، تعكس الضوء الطبيعي وتمنح إحساسا بالعمق والرحابة، خاصة في المساحات الضيقة، وفقا لموقع "housebeautiful".

التخلص من الأشياء غير الضرورية

يعد تقليل المقتنيات غير المستخدمة من أهم خطوات تنظيم المساحات الصغيرة فكلما قل عدد الأغراض المتراكمة، أصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الحركة.

استغلال الزوايا المهملة

تمثل زوايا الغرف فرصة رائعة لإضافة وحدات تخزين صغيرة أو أرفف زاوية أو حتى مكتب عمل مدمج، ويمكن لهذه المساحات التي غالبا ما تترك فارغة أن تتحول إلى مناطق عملية دون التأثير على مساحة الحركة داخل الغرفة.

الاعتماد على الألوان الفاتحة

تلعب الألوان دورا مهما في الإحساس بالمساحة. فالجدران والأثاث بألوان فاتحة مثل الأبيض والبيج والرمادي الفاتح تساعد على عكس الضوء وجعل المكان يبدو أكثر اتساعا مقارنة بالألوان الداكنة.