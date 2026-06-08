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بث مباشر.. مدبولي يشهد افتتاح خط إنتاج "ماجينت" الجديد بشركة نيسان

كتب : محمد أبو بكر

10:53 ص 08/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة "ماجينت" بشركة نيسان.

وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في توطين صناعة وسائل النقل الحديثة داخل مصر، مشيرًا إلى أن زيارته لمصنع شركة "ألستوم" تعكس حجم التطور الذي تشهده هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته بعدد من المصانع في الإسكندرية، أن نجاح مصر في جذب شركة عالمية بحجم "ألستوم" للإنتاج محليًا يمثل نقلة نوعية مهمة، ويعزز خطط الدولة لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الواردات.

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صناعة السيارات مدبولي نيسان

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