أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، الاثنين، بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، في تطور جديد ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين منذ مساء أمس الأحد، وتزامن الإعلان مع سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق داخل إسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

تصاعد المواجهة بين طهران وتل أبيب

ويأتي هذا التطور في ظل تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، في ما يُعد من أشد موجات التصعيد منذ الهدنة التي أُعلنت في أبريل الماضي، كما تحدثت تقارير عن وقوع انفجارات في عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران، خلال الساعات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم "نصر"، مؤكداً استهداف مراكز مهمة داخل القاعدتين الجويتين الاستراتيجيتين الإسرائيليتين "تل نوف" و"نيفاتيم"، وأوضح أن العملية نُفذت بواسطة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

طهران تربط الهجوم بالضربات الإسرائيلية

وقال الحرس الثوري في بيان إن العملية نُفذت تحت الشفرة العسكرية "يا حيدر كرار"، تكريماً لضحايا ما وصفه بـ"حرب الـ12 يوماً"، وأضاف أن الهجوم جاء رداً على الضربات الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المواقع الرادارية في ثلاثة مواقع مختلفة داخل إيران.