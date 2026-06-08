إعلان

التليفزيون الإيراني: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

كتب : وكالات

10:47 ص 08/06/2026

الصواريخ - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، الاثنين، بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، في تطور جديد ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين منذ مساء أمس الأحد، وتزامن الإعلان مع سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق داخل إسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

تصاعد المواجهة بين طهران وتل أبيب

ويأتي هذا التطور في ظل تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، في ما يُعد من أشد موجات التصعيد منذ الهدنة التي أُعلنت في أبريل الماضي، كما تحدثت تقارير عن وقوع انفجارات في عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران، خلال الساعات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم "نصر"، مؤكداً استهداف مراكز مهمة داخل القاعدتين الجويتين الاستراتيجيتين الإسرائيليتين "تل نوف" و"نيفاتيم"، وأوضح أن العملية نُفذت بواسطة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

طهران تربط الهجوم بالضربات الإسرائيلية

وقال الحرس الثوري في بيان إن العملية نُفذت تحت الشفرة العسكرية "يا حيدر كرار"، تكريماً لضحايا ما وصفه بـ"حرب الـ12 يوماً"، وأضاف أن الهجوم جاء رداً على الضربات الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المواقع الرادارية في ثلاثة مواقع مختلفة داخل إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل وإيران حرب إيران الحرس الثوري الإيراني إسرائيل إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل شهدت مصر عودة لتخفيف الأحمال أمس؟.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي
أخبار مصر

هل شهدت مصر عودة لتخفيف الأحمال أمس؟.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي
المنافسة ليست على الكرة فقط.. سيارات نجوم كأس العالم 2026 تخطف الأضواء (3)
أخبار السيارات

المنافسة ليست على الكرة فقط.. سيارات نجوم كأس العالم 2026 تخطف الأضواء (3)
شرطة الاحتلال تجنّد جماعات "الهيكل".. ومرصد الأزهر: جزء من إحكام السيطرة
أخبار مصر

شرطة الاحتلال تجنّد جماعات "الهيكل".. ومرصد الأزهر: جزء من إحكام السيطرة
انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
تصعيد متواصل بعد هدنة أبريل.. كيف تطورت الأحداث بين واشنطن وطهران؟
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة