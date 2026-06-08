قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 38 و41 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.18 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.