سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 38 و41 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.18 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.