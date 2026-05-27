وصل قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2026.

رافق الرئيس عددا من المسؤولين وكبار الدولة ورجال الدين والسياسة والإعلاميين، بالإضافة إلى حشد شعبي كبير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م / 1447هـ في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار استعدادات المواطنين لأداء شعائر العيد في الساحات والمساجد الكبرى بمختلف المحافظات.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن صلاة عيد الأضحى تختلف مواعيدها من محافظة إلى أخرى وفقًا لاختلاف التوقيت المحلي لشروق الشمس، حيث يتم تحديد موعد الصلاة بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، وهو ما يفسر الفروق الزمنية بين المحافظات.

وشددت على أن صلاة عيد الأضحى تُعد من الشعائر الإسلامية الظاهرة التي يجتمع فيها المسلمون على التكبير والتهليل، في أجواء روحانية تعكس فرحة العيد وتعزز قيم التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع.