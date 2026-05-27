إعلان

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:28 ص 27/05/2026

السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي في تهنئته: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يُعيده علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون على البر والتقوى".

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الرحمن الرحيم

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم، بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ بالإضافة إلى عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة وفضيلة مفتي الديار المصرية.

وشهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من قيادات الدولة، علاوة على تمثيل لمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي عبدالفتاح السيسي عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"إحنا مصريين مش صهاينة".. هاني محروس ينفجر غضباً بعد مهاجمة دويتو حماقي
زووم

"إحنا مصريين مش صهاينة".. هاني محروس ينفجر غضباً بعد مهاجمة دويتو حماقي
20 صورة لنجوم الفن بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج
زووم

20 صورة لنجوم الفن بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج
حزب "شعب الصرصور" يجتاح الهند رقميًا ويشعل جدلًا سياسيًا واسعًا
شئون عربية و دولية

حزب "شعب الصرصور" يجتاح الهند رقميًا ويشعل جدلًا سياسيًا واسعًا
متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة العيد بالعاصمة الجديدة
أخبار مصر

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة العيد بالعاصمة الجديدة
"عايزك تحبسيني".. صرخة زوجية تُشعل منصات التواصل والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

"عايزك تحبسيني".. صرخة زوجية تُشعل منصات التواصل والداخلية تتحرك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة