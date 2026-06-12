كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ما أبرز الظواهر المؤثرة؟

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح أحياناً، اعتبارًا من غدً السبت 13 يونيو إلى الأربعاء 17 يونيو، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة من السبت 13 يونيو إلى الأربعاء 17 يونيو 2026

السبت 13 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 31، الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 27

الأحد 14 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 26

الاثنين 15 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 22

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 35، الصغرى 21

جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 25

الثلاثاء 16 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 22

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 26

الأربعاء 17 يونيو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 26