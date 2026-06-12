أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى استخدام طائرات مسيّرة خلال الهجمات.

استهداف آلية عسكرية في طير حرفا

قال الحزب، في البيان الصادر اليوم الجمعة، إن مقاتليه استهدفوا بواسطة طائرة مسيّرة آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الخسائر.

استهداف قوة إسرائيلية في شمع

أضاف حزب الله، في بيانه، أنه استهدف قوة إسرائيلية داخل مبنى في بلدة شمع جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابة في صفوف القوة المستهدفة.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.