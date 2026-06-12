إعلان

حزب الله يعلن تنفيذ ضربتين ضد الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

04:32 م 12/06/2026

حزب الله اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى استخدام طائرات مسيّرة خلال الهجمات.

استهداف آلية عسكرية في طير حرفا

قال الحزب، في البيان الصادر اليوم الجمعة، إن مقاتليه استهدفوا بواسطة طائرة مسيّرة آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الخسائر.

استهداف قوة إسرائيلية في شمع

أضاف حزب الله، في بيانه، أنه استهدف قوة إسرائيلية داخل مبنى في بلدة شمع جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابة في صفوف القوة المستهدفة.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب لبنان وإسرائيل حزب الله اللبناني حرب إيران مفاوضات أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترصد له داخل أرض زراعية.. تفاصيل حبس المتهم بقتل شاب في مشتول السوق
أخبار المحافظات

ترصد له داخل أرض زراعية.. تفاصيل حبس المتهم بقتل شاب في مشتول السوق
الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حل الدولتين لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حل الدولتين لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
وفاة الطيار وإصابة المتدربة.. توجيه عاجل من وزير الطيران بشأن حادث طائرة
أخبار مصر

وفاة الطيار وإصابة المتدربة.. توجيه عاجل من وزير الطيران بشأن حادث طائرة
هنا يرقد جثمان أحمد عثمان.. قدامى الإسماعيلي ينعون هبوط الدراويش أمام قبر
مصراوى TV

هنا يرقد جثمان أحمد عثمان.. قدامى الإسماعيلي ينعون هبوط الدراويش أمام قبر
زيلينسكي يعلن التوسع في تجنيد مقاتلين من الخارج
شئون عربية و دولية

زيلينسكي يعلن التوسع في تجنيد مقاتلين من الخارج

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان