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الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة اليوم

كتب : أحمد العش

11:55 م 11/06/2026 تعديل في 12/06/2026

حالة الطقس

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد الجمعة 12 يونيو 2026، أجواءً مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بالقيم الفعلية المسجلة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين توخي الحذر خلال فترات الظهيرة، خاصة مع زيادة الشعور بالحرارة الناتج عن ارتفاع معدلات الرطوبة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة بشكل دوري للاطلاع على آخر التحديثات.

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