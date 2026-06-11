أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 13 يونيو 2026 حتى الأربعاء 17 يونيو 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد تكشف حالة الطقس من 13 إلى 17 يونيو 2026

أشارت الهيئة، إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة من السبت 13 يونيو حتى الأربعاء 17 يونيو على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئويتين عن المسجلة في الظل.