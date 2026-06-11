أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 12 يونيو 2026، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء ويميل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس العامة ودرجات الحرارة

أوضحت "الهيئة" أن البلاد تشهد تباينًا في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، إذ تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة للعظمى و23 للصغرى، والوجه البحري 33 درجة للعظمى و22 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 29 للعظمى و20 للصغرى، والشرقية 30 للعظمى و20 للصغرى.

وفي الجنوب، تسجل شمال الصعيد 37 درجة للعظمى و23 للصغرى، بينما تصل جنوب الصعيد إلى 43 درجة للعظمى و27 للصغرى.

الشبورة المائية والرؤية الأفقية

أشارت "الأرصاد" إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت "الهيئة" إلى أن الشبورة ربما تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.

نشاط الرياح وفرص الأمطار

أفادت "هيئة الأرصاد" بوجود نشاط رياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 25 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين في الظل.

وأكدت "الهيئة" في ختام بيانها، أهمية متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشكل مستمر في ضوء ما يتم رصده من تغيرات على خرائط الطقس.

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