حذر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من استمرار استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في بعض الأعمال غير اللائقة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية وتؤثر سلبًا على فرصهم في التعليم والاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، حيث شدد المجلس على أهمية تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

إيمان كريم: الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات والسياسات الوطنية التي تكفل حقوقهم وتصون كرامتهم وتجرم كافة أشكال الاستغلال التي قد يتعرضون لها.

إيمان كريم: استغلال الأطفال ذوي الإعاقة تحدٍ إنساني ومجتمعي

قالت إن قضية استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في العمل تمثل تحديًا إنسانيًا ومجتمعيًا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات المعنية لمواجهته، مؤكدة أن حماية هؤلاء الأطفال مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

المجلس: رصد استمرار استغلال أطفال ذوي إعاقة في أعمال غير لائقة

أوضحت المشرف العام على المجلس أن هناك حالات لا تزال تتعرض للاستغلال في أعمال غير مناسبة، من بينها العمل كباعة جائلين في الشوارع والميادين العامة، وهو ما ساهم على مدار سنوات في ترسيخ صورة ذهنية سلبية ومغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن هذه الصورة لا تعبر عن قدراتهم الحقيقية أو حقوقهم أو طموحاتهم في الحياة.

إيمان كريم: الأطفال ذوو الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات متنوعة

أكدت أن الأطفال ذوي الإعاقة يمتلكون مهارات وقدرات تؤهلهم للمشاركة الإيجابية في المجتمع وسوق العمل بصورة لائقة ومنتجة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز ثقافة الدمج والتمكين واحترام الحقوق.

إيمان كريم: مكافحة عمل الأطفال تتطلب رفع الوعي المجتمعي

شددت على أن مواجهة عمل الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة، لا تقتصر على تطبيق القوانين فقط، بل تتطلب أيضًا رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الظاهرة وآثارها السلبية على الأطفال وأسرهم ومستقبل المجتمع.

وأكدت أن المجلس سيواصل تنفيذ حملات التوعية والتثقيف المجتمعي للحد من هذه الظاهرة.

تكثيف حملات "أسرتي قوتي" لحماية الأطفال من الاستغلال

أعلنت الدكتورة إيمان كريم تكثيف حملات التوعية ضمن المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، بهدف نشر الوعي بحقوق الأطفال والتعريف بآليات الإبلاغ عن حالات الاستغلال، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

القومي للإعاقة: حماية الأطفال أساس بناء مجتمع أكثر عدالة

أكدت المشرف العام على المجلس أن بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا يبدأ بحماية الأطفال والفئات الأولى بالرعاية، مشددة على أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.