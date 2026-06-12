كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 13 يونيو 2026 وحتى الأربعاء 17 يونيو 2026.

تفاصيل الطقس حتى الأربعاء المقبل

أوضحت الهيئة،في بيان، أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة رطبًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وحارًا رطبًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح الأولى من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة في بعض الفترات على عدد من الطرق.

وأضافت الأرصاد أن الفترة نفسها تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وذلك من السبت وحتى الأربعاء.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين مقارنة بدرجات الحرارة في الظل.