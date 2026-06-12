إعلان

أجواء حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب : محمد نصار

08:15 ص 12/06/2026

درجات الحرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 13 يونيو 2026 وحتى الأربعاء 17 يونيو 2026.

تفاصيل الطقس حتى الأربعاء المقبل

أوضحت الهيئة،في بيان، أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة رطبًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وحارًا رطبًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح الأولى من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة في بعض الفترات على عدد من الطرق.

وأضافت الأرصاد أن الفترة نفسها تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وذلك من السبت وحتى الأربعاء.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين مقارنة بدرجات الحرارة في الظل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الرطوبة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بدءًا من اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق بشتيل لمدة 16 ساعة
أخبار مصر

بدءًا من اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق بشتيل لمدة 16 ساعة
"معلومات المناخ" يحذر من تأثير "نزول النقطة" على المحاصيل الزراعية
أخبار مصر

"معلومات المناخ" يحذر من تأثير "نزول النقطة" على المحاصيل الزراعية
ملخص مباراة التشيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

ملخص مباراة التشيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026
"مليش دعوة".. فيديو مؤثر لطفل رفض والده استلامه يثير الجدل
حوادث وقضايا

"مليش دعوة".. فيديو مؤثر لطفل رفض والده استلامه يثير الجدل
مطاعم وفنادق وأسواق.. ماذا يضم مشروع حدائق تلال الفسطاط قبل تشغيله؟
أخبار مصر

مطاعم وفنادق وأسواق.. ماذا يضم مشروع حدائق تلال الفسطاط قبل تشغيله؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان