كشفت وزارة العمل، خطوات استخراج شهادة القيد "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

وتتيح الخدمة للمواطنين إصدار شهادة القيد إلكترونيًا خلال خطوات بسيطة، مع إمكانية طباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها مباشرة إلى جهة العمل.

وزارة العمل: الدخول عبر منصة مصر الرقمية

أوضحت "العمل"، بحسب بيان لها، أن الخطوة الأولى تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي للمواطن على المنصة للاستفادة من الخدمات المتاحة.

الوزارة: اختيار خدمات وزارة العمل

أضافت أن المستخدم يتوجه بعد ذلك إلى قائمة خدمات وزارة العمل داخل المنصة، ثم يختار خدمة "إصدار شهادة قيد (كعب العمل)" من بين الخدمات الإلكترونية المتوفرة.

وزارة العمل: استكمال البيانات وإرسال الطلب

أشارت الوزارة إلى ضرورة استكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة واتباع الخطوات المحددة على المنصة، تمهيدًا لإرسال الطلب إلكترونيًا ومراجعته من الجهات المختصة.

الوزارة: البت في الطلب خلال 24 ساعة

أكدت وزارة العمل أن الجهات المعنية تقوم بمراجعة الطلب والبت فيه خلال 24 ساعة، سواء بالموافقة على إصدار الشهادة أو رفض الطلب في حال وجود نقص أو عدم استيفاء البيانات المطلوبة.

وزارة العمل: إمكانية طباعة الشهادة أو إرسالها لجهة العمل

أوضحت أنه في حالة الموافقة على الطلب، يتم إصدار شهادة القيد إلكترونيًا، مع إتاحة طباعتها أو حفظها بصيغة إلكترونية وإرسالها مباشرة إلى جهة العمل عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة العمل أن إتاحة خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيًا تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلكترونيًا.