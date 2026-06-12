أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 12 يونيو 2026.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة رطبًا في الصباح الباكر، حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل.

وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة تتراوح سرعاتها بين 25 إلى 35 كم/س، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

كما لفتت الأرصاد إلى فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.