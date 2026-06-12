موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاعين العام والخاص

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية المقبلة 1448 هـ- 2026 للقطاعين العام والخاص.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع العام

في هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

وتسري الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص

بدوره، حدد حسن رداد، وزير العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وقال "رداد"، بحسب بيان وزارة العمل، إن الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ.

وأكد وزير العمل أن الوزارة أصدرت الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 بشأن تنظيم منح العاملين بالقطاع الخاص هذه الإجازة، موضحًا أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وأضاف أن العامل الذي يباشر عمله خلال يوم الإجازة يستحق، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يحصل على يوم راحة بديل وفقًا لأحكام قانون العمل.

توحيد الإجازات وتحقيق الاستقرار

أشار إلى أن إصدار الكتاب الدوري يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف القطاعات، مع مراعاة مصالح أصحاب الأعمال والعاملين وضمان استمرار تقديم الخدمات والأعمال الحيوية.

وكان مصدر مسئول بوزارة العمل، كشف لـ"مصراوي"، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ- 2026 للقطاع الخاص.

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