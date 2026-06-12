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"سخيف وبدائي".. كيف تفاعلت الجماهير مع حفل افتتاح كأس العالم 2026؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:11 ص 12/06/2026 تعديل في 08:00 ص
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم
  • عرض 12 صورة
    تعليقات الجماهير علي افتتاح كأس العالم

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شهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، آراء متباينة رغم أن الانتقادات كان لها نصيب الأسد مقارنة بالحفل الذي شهدته النسخة الأخيرة في قطر 2022.

ووصف كثيرًا من مشجعي كرة القدم، أن هذا الحفل كان الأسوأ على الإطلاق في بطولة كأس العالم رغم وجود النجمة الكولومبية شاكيرا ضمن أبرز الفنانين الذين أحيوا الحفل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز تعليقات الجماهير حول حفل الافتتاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

كتب أحد المشجعين: "أسوأ افتتاح في كأس العالم".

بينما كتب مشجع آخر: "يمكن هذا أسوء افتتاح شفته، مافي ابتكار، ولا شيئ مميز فيه، البداية حلوة بما إن المكسيك لها التاريخ، لكن الباقي صفر".

وقال آخر: "أنا فاكر يوم افتتاح كأس العالم في قطر العالم كله بيتكلم عليه وكان حفل تاريخي، كأس العالم ده كانه معمول بربع جنيه".

وانتقد مشجع: "افتتاح سخيف وبدائي، الأغاني تحسسك قاعد بكافيه علي البحر، الله يعز افتتاح قطر كان روعة".

وقال مشجع مازحًا: "ده افتتاح التوحيد والنور بيبقي أشيك و أحلى من كده، ده منظر افتتاح كأس العالم ده؟".

لمتابعة باقي تعليقات الجماهير تابع الألبوم أعلاه.


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كأس العالم 2026 شاكيرا

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