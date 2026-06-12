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مشهد نادر نسبيًا.. هلال القمر يرافق المريخ في الأفق الشرقي فجر الجمعة

كتب : محمد نصار

04:45 ص 12/06/2026

هلال القمر يرافق المريخ

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يُرصد قبل شروق الشمس فجر اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 مشهد سماوي جميل يتمثل في اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المريخ في الأفق الشرقي، حيث يظهر الهلال النحيل فوق الكوكب الأحمر في منظر يمكن مشاهدته بالعين المجردة من مختلف مناطق العالم العربي عند صفاء الأجواء.

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، سيكون المريخ ظاهرًا بلونه البرتقالي المائل إلى الحمرة، بينما يرافقه هلال القمر المتناقص الذي لم يبقَ على طور المحاق سوى أيام قليلة، ما يضفي على المشهد جمالًا خاصًا في ساعات الفجر الأولى.

اقتران هلال القمر والمريخ يزين سماء العالم العربي

تشير البيانات الفلكية إلى أن القمر سيظهر على بُعد زاوي يقارب 6.5 درجات فوق المريخ، وهو فصل مناسب لرصدهما معًا في مجال رؤية المناظير.

ويُنصح ببدء الرصد قبل نحو ساعة من شروق الشمس، مع اختيار موقع يتمتع بأفق شرقي مكشوف بعيدًا عن العوائق والتلوث الضوئي.

كما يمكن لمحبي التصوير الفلكي توثيق هذا الاقتران باستخدام الكاميرات الرقمية أو الهواتف الذكية المثبتة على حامل، حيث سيشكل الهلال والمريخ ثنائيًا في ضوء الفجر.

ويُعتبر هذا الاقتران من الظواهر الدورية الناتجة عن الحركة المستمرة للقمر في مداره حول الأرض، إذ يمر بالقرب من الكواكب والنجوم اللامعة على فترات منتظمة، موفرًا فرصًا متكررة لمتابعة جمال السماء ورصد الأجرام السماوية بسهولة.

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