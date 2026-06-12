أعلنت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، إطلاق 4 قوافل دعوية مشتركة إلى محافظات بورسعيد والفيوم وسوهاج وبني سويف، اليوم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن القوافل تأتي ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسستين، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري.

ويشارك في هذه القوافل 40 إمامًا وواعظًا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في إطار الجهود المتواصلة لنشر الفكر المستنير، وتعزيز الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.