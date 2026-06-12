إعلان

الأوقاف والأزهر يطلقان قوافل دعوية مشتركة بـ4 محافظات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:10 ص 12/06/2026

الازهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، إطلاق 4 قوافل دعوية مشتركة إلى محافظات بورسعيد والفيوم وسوهاج وبني سويف، اليوم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن القوافل تأتي ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسستين، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري.

ويشارك في هذه القوافل 40 إمامًا وواعظًا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في إطار الجهود المتواصلة لنشر الفكر المستنير، وتعزيز الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأزهر الأوقاف القوافل الدعوية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"مليش دعوة".. فيديو مؤثر لطفل رفض والده استلامه يثير الجدل
حوادث وقضايا

"مليش دعوة".. فيديو مؤثر لطفل رفض والده استلامه يثير الجدل
الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة اليوم
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة اليوم
رغم إلغاء ترامب ضرباته الليلية.. دوي انفجار قبالة سواحل إيران
شئون عربية و دولية

رغم إلغاء ترامب ضرباته الليلية.. دوي انفجار قبالة سواحل إيران
هل ترتفع أسعار الذهب مع إيقاف الضربات الأمريكية على إيران؟
أخبار مصر

هل ترتفع أسعار الذهب مع إيقاف الضربات الأمريكية على إيران؟
حقيقة الـ6 أصابع وسر الرقم 13.. معلومات صادمة عن حارس المكسيك جييرمو أوتشوا
كأس العالم 2026

حقيقة الـ6 أصابع وسر الرقم 13.. معلومات صادمة عن حارس المكسيك جييرمو أوتشوا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

1 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان