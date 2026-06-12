أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن بدء تنفيذ خطة قطع مياه الشرب لمدة 16 ساعة عن منطقة الغنامية ببشتيل، اعتبارًا من اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، وذلك ضمن أعمال تطهير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي.

وأوضحت "الشركة" أن مناطق الانقطاع تشمل شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، وشارع الأربعين، وشارع المسابك، على أن تستمر فترة الانقطاع حتى الساعة الرابعة عصر غد السبت 13 يونيو 2026.

سبب انقطاع المياه عن منطقة الغنايمة ببشتيل

أرجعت شركة مياه الشرب، سبب الإجراء إلى تنفيذ أعمال تطهير شاملة لشبكات الصرف الصحي بمنطقة الغنامية بقرية بشتيل، بهدف تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت "الشركة" توفير سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مع إمكانية طلبها عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، إلى حين الانتهاء من التنفيذ وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي.

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