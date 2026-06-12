من نزيف داخلي إلى أول هدف بكأس العالم.. كيف تغير مصير راؤول خيمينيز نجم

انطلقت مساء أمس الخميس، نسخة كأس العالم 2026، وسط أجواء مليئة بالأحداث البارزة بداية من الحفل الغنائي حتى انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب افريقيا، مرورًا باللقاء الثاني بين التشيك وكوريا الجنوبية.

وقدم "مصراوي"، تغطية خاصة لأبرز أحداث اليوم الأول من افتتاح كأس العالم، نرصدها في السطور التالية.

ملخص حفل افتتاح كأس العالم 2026 (صور)

انتهى حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة تاريخية تضم 48 منتخباً.. للتفاصيل اضغط هنا

إغلاق المترو.. فوضى جماهيرية في المكسيك قبل افتتاح كأس العالم 2026 (صور)

كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن حالة من الازدحام الشديد والفوضى المرورية التي شهدتها العاصمة المكسيكية منذ ساعات الفجر الأولى، نتيجة التدفق الكبير للجماهير الراغبة في حضور المباراة الافتتاحية... للتفاصيل اضغط هنا

أبرز 25 صورة لشاكيرا من حفل افتتاح كأس العالم 2026

أقيم حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو... للتفاصيل اضغط هنا

ملخص مباراة منتخب المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم2026 (فيديو)

انتهت المباراة الافتتاحية بـ بطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، التي أقيمت على ملعب أزتيكا الشهير بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 11 يونيو 2026… للتفاصيل اضغط هنا

منذ 2006.. رقم تاريخي جديد في مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا بكأس العالم 2026

اختتم منتخب المكسيك مشواره في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026 بفوزه على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى.. للتفاصيل اضغط هنا

رسمياً.. استبعاد ثنائي المغرب من قائمة كأس العالم 2026

تلقى أسود الأطلس صدمة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعدما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استبعاد الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من القائمة النهائية المشاركة بسبب الإصابة... للتفاصيل اضغط هنا

"إبادة جماعية".. أبوتريكة يفتح النار على أمريكا قبل انطلاق أول مباراة في كأس العالم

علق محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل بقنوات "بي إن سبورتس"، على استضافة الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

أوبتا تتوقع ... من الأقرب للفوز بالمجموعة الأولى في كأس العالم 2026؟

كشف موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات وتحليل بيانات كرة القدم عن توقعاته لنتائج المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، التي تضم منتخبات المكسيك وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا.. للتفاصيل اضغط هنا

من هو جوليان كينيونيس صاحب أول أهداف كأس العالم 2026؟

دخل المكسيكي جوليان كينيونيس تاريخ كأس العالم، بعدما سجل أول أهداف نسخة 2026 خلال المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب بلاده بالمكسيك أمام منتخب جنوب أفريقيا... للتفاصيل اضغط هنا

حقيقة الـ6 أصابع وسر الرقم 13.. معلومات صادمة عن حارس المكسيك جييرمو أوتشوا

نجح جييرمو أوتشوا، حارس مرمى منتخب المكسيك، في كتابة فصل جديد من التاريخ داخل بطولة كأس العالم، بعدما تواجد ضمن قائمة منتخب بلاده المشاركة في نسخة 2026، ليصبح أول حارس مرمى يظهر في ست نسخ مختلفة من المونديال.. للتفاصيل اضغط هنا

نجيب محفوظ مدافعًا.. 13 لاعبًا من أدباء نوبل لأفضل تشكيل كرة قدم

قد تبدو العلاقة بين الأدب وكرة القدم بعيدة للوهلة الأولى، لكن العديد من كبار الأدباء والروائيين حول العالم كانت لهم حكايات خاصة مع المستطيل الأخضر، سواء من خلال ممارسة اللعبة أو الكتابة عنها أو حتى التشجيع والمتابعة... للتفاصيل اضغط هنا

إصابة هددت حياته.. لماذا يرتدي خيمينيز واقيًا للرأس؟

استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مهم على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في انطلاقة أكدت طموحات أصحاب الأرض في المنافسة على اللقب، وبين نجوم المنتخب المكسيكي، يبرز اسم راؤول خيمينيز باعتباره أحد أبرز قصص التحدي والعودة في كرة القدم الحديثة.. للتفاصيل اضغط هنا

6 أرقام تاريخية في أول مباراة بكأس العالم 2026

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بين المكسيك وجنوب أفريقيا، العديد من الأرقام التاريخية، بعدما حسم أصحاب الأرض اللقاء لصالحهم بنتيجة 2-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى... للتفاصيل اضغط هنا

من نزيف داخلي إلى أول هدف بكأس العالم.. كيف تغير مصير راؤول خيمينيز نجم منتخب المكسيك؟

كتب المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز فصلا جديدا من قصته الملهمة، بعدما نجح في تحويل سنوات المعاناة والآلام إلى لحظة تاريخية بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم... للتفاصيل اضغط هنا



15 صورة للحكم أمين عمر في مباراة التشيك وكوريا الجنوبية بكأس العالم 2026

سجل الحكم المصري أمين عمره، ظهوره التاريخي الأول في بطولة كأس العالم 2026، بعد قيادته طاقم تحكيم مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في الجولة الأولى من المونديال... للتفاصيل اضغط هنا

"سخيف وبدائي".. كيف تفاعلت الجماهير مع حفل افتتاح كأس العالم 2026؟

شهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، آراء متباينة رغم أن الانتقادات كان لها نصيب الأسد مقارنة بالحفل الذي شهدته النسخة الأخيرة في قطر 2022... للتفاصيل اضغط هنا