أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء حرب إيران بشكل رسمي، بعدما أشار مساء الخميس إلى في وقت سابق إلى توصل الجانبين لمذكرة تفاهم قوية للغاية تهدف إلى إيقاف القتال الدائر بينهما.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب خلال تجمع انتخابي: "لا أعلم ما إذا كنتم قد سمعتم بالأمر، لكننا أنهينا الحرب مع إيران اليوم".

وأوضح ترامب، أن الإيرانيين وافقوا على عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية أبدا، لافتا إلى أن هذا المطلب كان الهدف الأساسي بالكامل ومثّل قرابة 95% من فحوى التفاهم المبرم.

كواليس تفاهمات حرب إيران وأمريكا

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عقب إعلانه إلغاء ضربات عسكرية إضافية كان من المقرر توجيهها ضد الأراضي الإيرانية مساء الخميس.

وألمح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى التوصل لاتفاق وشيك، غير أنه لم يتطرق إلى التفاصيل الفنية للشروط والبنود الخاصة بالاتفاق.

موقف طهران من إعلان ترامب

في المقابل، لم تصدر إيران حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن التوصل إلى هذا الاتفاق.

ونوه الرئيس الأمريكي إلى الحصار البحري الأمريكي المفروض على حركة الملاحة والسفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها سيواصل عمله بكامل قوته ومفعوله حتى يكتمل إنجاز هذه الصفقة بين إيران وأمريكا بشكل نهائي.