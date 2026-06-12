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15 صورة للحكم أمين عمر في مباراة التشيك وكوريا الجنوبية بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

05:46 ص 12/06/2026 تعديل في 06:51 ص
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك
  • عرض 15 صورة
    أمين عمر من مباراة كوريا الجنوبية والتشيك

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سجل الحكم المصري أمين عمره، ظهوره التاريخي الأول في بطولة كأس العالم 2026، بعد قيادته طاقم تحكيم مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في الجولة الأولى من المونديال.

وظهر أمين عمر في اللقاء حكمًا للساحة بجانب محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما تولى محمود عاشور مسؤولية تقنية الفيديو.

تشكيل كوريا الجنوبية لمواجهة التشيك:
سون هيونج مين – لي جاي سونج – لي كانج إن – سيول يونج وو – هوانج إن بوم – بايك سيونج هو – سول يونج وو – لي تاي سوك – كيم مين جاي – بارك هان بيوم – لي جي هيوك – جو هيون وو.

تشكيل منتخب التشيك لمواجهة كوريا الجنوبية
كوفيتش – خلوبيك – هراناتش – كريتشي – كوفال – سوتشيك – سويكا – زيليني – سولك – بروفود – شيك.


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أمين عمر كأس العالم 2026 منتخب كوريا الجنوبية منتخب التشيك

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