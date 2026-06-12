تقترب وزارة الإسكان من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع "حدائق تلال الفسطاط"، أحد أكبر المشروعات التنموية والترفيهية في الشرق الأوسط، والذي يُقام على مساحة 500 فدان بقلب القاهرة التاريخية.

ويهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى وجهة حضارية وسياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والاستثمار، مع الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضُخت فيه.

حدائق تلال الفسطاط.. مشروع عملاق في قلب القاهرة التاريخية

يمتد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة، في موقع كان يُستخدم سابقًا مقلبًا للمخلفات، قبل أن يتحول إلى أحد أكبر الحدائق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف المشروع تعزيز البعد الحضاري والسياحي للقاهرة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، من خلال توفير أنشطة ثقافية وترفيهية وتجارية متنوعة، بما يعزز مكانة العاصمة المصرية كإحدى أهم العواصم التاريخية والثقافية عالميًا.

أبرز مكونات المشروع

- أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة.

- مسارح مكشوفة ومناطق احتفالات.

- خدمات فندقية وتجارية.

- مساحات خضراء وبحيرات صناعية.

- إحياء التراث المصري عبر العصور المختلفة.

المنطقة الاستثمارية والثقافية.. قلب المشروع النابض

تُعد المنطقة الاستثمارية من أبرز مكونات المشروع، إذ تمتد على مساحة 131 ألف متر مربع مطلة على بحيرة عين الحياة، وتضم:

- 12 مطعمًا.

- 4 مراكز تجارية.

- 4 جراجات للسيارات.

- منطقة للفعاليات والاحتفالات الرسمية.

- المسرح الروماني.

- النافورة المائية.

- مباني خدمية ومسطحات خضراء.

أما المنطقة الثقافية، فتقع مقابل البوابة الرئيسية للمشروع، وتطل على المتحف القومي للحضارة المصرية، وتضم ساحات للأنشطة الثقافية والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى:

- 4 مطاعم وكافتيريات.

- 3 نوافير.

- مساحة إجمالية تبلغ 26,864 مترًا مربعًا.

أسواق وتلال ومغامرات.. ماذا ينتظر زوار الفسطاط؟

تضم منطقة الأسواق، الممتدة على مساحة 60 ألف متر مربع، مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الحرف التراثية، مثل:

- صناعات الزجاج.

- السيراميك.

- الشمع.

- الغزل والنسيج.

كما تشمل:

- 19 محلًا تجاريًا.

- مواقف للسيارات.

- بحيرة صناعية.

- مسطحات خضراء.

- فندقًا فئة ثلاث نجوم.

وتتميز منطقة التلال والوادي بإطلالات بانورامية على قلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" التي تشمل فندقًا سياحيًا وشلالات ومناطق جلوس وكوبري مشاة، إلى جانب "تلة الحفائر" الجاري تطويرها لتصبح مزارًا أثريًا وسياحيًا وثقافيًا.

وفي منطقة المغامرة، سيجد الزوار: منطقة ألعاب متنوعة، 3 مبانٍ خدمية، مبنى مخصصًا لألعاب الأطفال، بحيرات ومسطحات خضراء، أعمال مرافق وتنسيق موقع على مساحة 97,238 مترًا مربعًا.

ومع قرب الانتهاء من الأعمال الجارية، يمثل مشروع "حدائق تلال الفسطاط" نموذجًا لتحويل المناطق غير المستغلة إلى وجهات حضارية متكاملة، تجمع بين الحفاظ على التراث ودعم السياحة وتحسين جودة الحياة.