قال ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نتنياهو بشأن مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات.

وأضاف ديوان نتنياهو، في بيان الخميس، أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، إلا أن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل.

وأوضح ديوان نتنياهو، أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، إلى جانب الحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها.