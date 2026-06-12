أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام استضافة أحمد كجوك، وزير المالية، في فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي، وذلك يوم الأحد المقبل بمبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو.

لقاء مفتوح لمناقشة السياسات الاقتصادية والمالية

أوضحت "الهيئة" أن اللقاء يأتي في إطار حرص صالون ماسبيرو الثقافي على فتح حوار مباشر مع صناع القرار، إذ يتناول وزير المالية خلال الندوة أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة، ويعرض ملامح سياسات الوزارة وخططها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض أهم ما تحقق من إنجازات مالية خلال السنوات الأخيرة.

حوار مع الإعلاميين والكتاب داخل ماسبيرو

أضافت "الوطنية للإعلام" أن اللقاء يشهد جلسة حوار مفتوح يجيب خلالها وزير المالية على أسئلة واستفسارات الكتاب والإعلاميين، بما يعكس نهج الشفافية وإتاحة المعلومات ومناقشة التحديات الاقتصادية المختلفة.

رامي رضوان يقدم فعاليات الصالون

أشارت الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن الإعلامي رامي رضوان يتولى تقديم فعاليات الصالون، ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية التي تستضيف شخصيات عامة ووزراء بهدف إثراء الحوار حول القضايا الوطنية.

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