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بدائل الثانوية الأزهرية 2026| أبرز المعلومات عن معهد تمريض مستشفى باب الشعرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:45 ص 12/06/2026

معهد التمريض

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تفتح كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، خلال أيام باب التقدم لمعهد تمريض مستشفى باب الشعرية الجامعي، للحاصلات على الشهادة الإعدادية "العامة - الأزهرية".

كيفية التقدم لمعهد تمريض مستشفى باب الشعرية

يقبل المعهد الفني للتمريض، الحاصلات على الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية العام الحالي من المقيمات بمحافظة القاهرة.

وينشر "مصراوي" شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:

- التقديم بمقر المعهد بمستشفى باب الشعرية.

- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.

- أن تكون حديثة التخرج "دور أول 2026/2025".

- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.

- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة.

- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.

- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.

- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.

- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.

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الإعدادية الأزهرية تمريض الأزهر بدائل الثانوية الأزهرية معهد تمريض مستشفى باب الشعرية

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