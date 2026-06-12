كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2026، خلال الفترة من الأحد 14 يونيو وحتى الثلاثاء 16 يونيو، وذلك للحالات التي تنطبق عليها الشروط المقررة وفقًا لاحتياجات العمل بلجان السير.

ضوابط قبول اعتذارات أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

أوضحت الوزارة، أن حالات قبول الاعتذار تشمل عددًا من الحالات، من بينها التقارير الطبية المعتمدة من القومسيون الطبي للأمراض المزمنة والخطيرة مثل السرطان والقلب والفشل الكلوي وأمراض الكبد والجراحات الحديثة، إلى جانب حالات العجز بنسبة 5% بموجب مستند رسمي.

كما تشمل الحالات العمل بنظام جزء من الوقت، أو وجود قرار بحرمان من أعمال الامتحانات، بالإضافة إلى وجود طفل رضيع لا يزيد عمره عن عامين بموجب شهادة ميلاد مميكنة، وكذلك حالات رعاية أحد أفراد الأسرة المصابين بمرض مزمن أو إعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة ندب الزوجين لأعمال الامتحانات، يُسمح لأحدهما فقط بالاعتذار مع تقديم ما يثبت ذلك.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم قبول أي اعتذارات خارج الحالات المحددة، كما لن تُقبل إلا من خلال القنوات الرسمية المختصة، مؤكدة التزامها الكامل بضبط وتنظيم أعمال امتحانات الثانوية العامة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منضبط.