تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود حي بولاق الدكرور في تنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع ناهيا ومحيط المزلقان، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع أكثر من 300 حالة إشغال بالجيزة

شهدت الحملة رفع أكثر من 300 حالة إشغال، إلى جانب إزالة الأكشاك المخالفة ونقل الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بما ساهم في فتح الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وتضمنت الأعمال تشغيل السلم الكهربائي والمصعد لخدمة المواطنين، خاصة كبار السن، بالإضافة إلى إنشاء ممر آمن لتسهيل حركة المشاة وتيسير الوصول عبر المزلقان.

إنشاء مكتب للإشغالات بمنطقة المزلقان ببولاق الدكرور

تم في السياق ذاته، إنشاء مكتب للإشغالات بمنطقة المزلقان بهدف تعزيز المتابعة الميدانية المستمرة ومنع عودة التعديات والمظاهر العشوائية مرة أخرى.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الانضباط الحضاري بالشوارع.

ويذكر أنه تابع الأعمال كل من: طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وممثلي شرطة المرافق.

اقرأ أيضًا:

جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يضبط حالات بناء مخالف ويصدر توجيهات عاجلة

محافظ الجيزة يكرّم عمال النظافة بعد جهودهم في مواجهة موجة الأمطار

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالعمرانية- صور