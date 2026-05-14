أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أن دوري المحترفين تسبب في معاناة عدد كبير من الأندية، خاصة فرق الصعيد بسبب مشكلات السفر الطويل والأعباء المالية الكبيرة، مشيراً إلى أن نظام البطولة الحالي لا يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

أبرز تصريحات أحمد صالح عن مشواره الكوري

وأوضح أحمد صالح في تصريحات إذاعية، أنه بدأ مشواره التدريبي في الدوري الممتاز قبل أن يعمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، ثم عاد للعمل داخل قطاع الناشئين بالزمالك، كما خاض تجارب أخرى مع مودرن سبورت رفقة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة إلى جانب أندية كسكادا ودايموند وكفر الشيخ.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن البطولة العربية للأندية كانت نقطة فارقة في مسيرته كلاعب، بعدما سجل خلالها أربعة أهداف من بينها هدف في المباراة النهائية وهو ما دفع البعض لإطلاق اسم "بطولة أحمد صالح" عليها.

أحمد صالح يتحدث عن نهائي الكونفدرالية

وعن مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية، أكد أحمد صالح أن مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة كانت قوية، موضحاً أن الزمالك ظهر بشكل جيد رغم الخسارة مشيداً بالدور الذي يقدمه معتمد جمال مع الفريق هذا الموسم.

وأضاف أن المدير الفني للزمالك نجح في صناعة الفارق رغم محدودية الإمكانيات وتمكن من قيادة الفريق إلى نهائي الكونفدرالية، بجانب المنافسة حتى الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأشاد أحمد صالح بقدرات معتمد جمال الفنية والشخصية، مؤكداً أنه يمتلك قدرة كبيرة على التعامل النفسي مع اللاعبين واحتواء الأزمات داخل غرفة الملابس، إلى جانب امتلاكه أفكاراً فنية واضحة يسعى لتطبيقها مع الفريق خاصة أنه الأفضل بين مدربي الدوري المصري هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يتمنى أن يلعب الزمالك بصورة هجومية أكبر في لقاء الذهاب، مشيراً إلى أن اتحاد العاصمة فريق يمكن التفوق عليه وأن الأبيض كان قادراً على تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر.

