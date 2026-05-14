مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم

كتب : نهي خورشيد

10:49 م 14/05/2026 تعديل في 15/05/2026

أحمد صالح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أن دوري المحترفين تسبب في معاناة عدد كبير من الأندية، خاصة فرق الصعيد بسبب مشكلات السفر الطويل والأعباء المالية الكبيرة، مشيراً إلى أن نظام البطولة الحالي لا يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

أبرز تصريحات أحمد صالح عن مشواره الكوري

وأوضح أحمد صالح في تصريحات إذاعية، أنه بدأ مشواره التدريبي في الدوري الممتاز قبل أن يعمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، ثم عاد للعمل داخل قطاع الناشئين بالزمالك، كما خاض تجارب أخرى مع مودرن سبورت رفقة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة إلى جانب أندية كسكادا ودايموند وكفر الشيخ.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن البطولة العربية للأندية كانت نقطة فارقة في مسيرته كلاعب، بعدما سجل خلالها أربعة أهداف من بينها هدف في المباراة النهائية وهو ما دفع البعض لإطلاق اسم "بطولة أحمد صالح" عليها.

أحمد صالح يتحدث عن نهائي الكونفدرالية

وعن مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية، أكد أحمد صالح أن مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة كانت قوية، موضحاً أن الزمالك ظهر بشكل جيد رغم الخسارة مشيداً بالدور الذي يقدمه معتمد جمال مع الفريق هذا الموسم.

وأضاف أن المدير الفني للزمالك نجح في صناعة الفارق رغم محدودية الإمكانيات وتمكن من قيادة الفريق إلى نهائي الكونفدرالية، بجانب المنافسة حتى الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأشاد أحمد صالح بقدرات معتمد جمال الفنية والشخصية، مؤكداً أنه يمتلك قدرة كبيرة على التعامل النفسي مع اللاعبين واحتواء الأزمات داخل غرفة الملابس، إلى جانب امتلاكه أفكاراً فنية واضحة يسعى لتطبيقها مع الفريق خاصة أنه الأفضل بين مدربي الدوري المصري هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يتمنى أن يلعب الزمالك بصورة هجومية أكبر في لقاء الذهاب، مشيراً إلى أن اتحاد العاصمة فريق يمكن التفوق عليه وأن الأبيض كان قادراً على تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر.

إقرأ أيضاً:

طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك

الملعب الوحيد الذي لم يتركه فريقه.. حكاية ستاد الإسماعيلية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد العاصمة الدوري المصري الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فايننشال تايمز: السعودية تقترح ميثاق عدم اعتداء مع إيران بعد الحرب
شئون عربية و دولية

فايننشال تايمز: السعودية تقترح ميثاق عدم اعتداء مع إيران بعد الحرب
رويترز: مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي في اجتماع بريكس
شئون عربية و دولية

رويترز: مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي في اجتماع بريكس
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
زووم

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية