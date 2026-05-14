إعلان

"الشيوخ" يشيد بسرعة استجابة وزير التعليم لمواجهة الغش في الثانوية

كتب : نشأت حمدي

11:33 م 14/05/2026

مجلس الشيوخ المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ثمّن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ القرارات والإجراءات التي أعلنها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنظيم وتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدين أنها جاءت استجابة سريعة لما طُرح خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ولاء هرماس بشأن مواجهة ظاهرة الغش الجماعي وتأمين الامتحانات.

وأكد مجلس الشيوخ، في بيان صحفي، أن الإجراءات التي أعلنتها الوزارة تعكس جدية في تحقيق الانضباط داخل اللجان وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيدًا بتأكيد الوزير على تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات، والتعامل الحاسم مع محاولات الغش أو المجاملة داخل اللجان.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن القرارات المعلنة تضمنت تشديد الرقابة داخل لجان الامتحانات، والتنسيق الكامل مع المديريات التعليمية، وتفعيل آليات المتابعة، إلى جانب توفير نماذج استرشادية للطلاب عبر قناة “مدرستنا”، بما يسهم في تحقيق امتحانات عادلة ومنضبطة تراعي مختلف المستويات التعليمية.

وأكد أعضاء المجلس أن سرعة تفاعل وزارة التربية والتعليم مع ما طُرح تحت قبة مجلس الشيوخ تعكس وجود تنسيق وتعاون مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم استقرار وتطوير المنظومة التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ وزير التعليم الثانوية العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
فايننشال تايمز: السعودية تقترح ميثاق عدم اعتداء مع إيران بعد الحرب
شئون عربية و دولية

فايننشال تايمز: السعودية تقترح ميثاق عدم اعتداء مع إيران بعد الحرب
بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي
زووم

بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نهاية "خطة الشيطان".. قرار عاجل ضد زوجين بتهمة قتل مسنة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

نهاية "خطة الشيطان".. قرار عاجل ضد زوجين بتهمة قتل مسنة في الإسكندرية
متحدث الوزراء: تسهيلات جديدة لتقنين مخالفات البناء وتسريع التصالح
نتائج الثانوية العامة

متحدث الوزراء: تسهيلات جديدة لتقنين مخالفات البناء وتسريع التصالح

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية