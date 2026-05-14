ثمّن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ القرارات والإجراءات التي أعلنها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنظيم وتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدين أنها جاءت استجابة سريعة لما طُرح خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ولاء هرماس بشأن مواجهة ظاهرة الغش الجماعي وتأمين الامتحانات.

وأكد مجلس الشيوخ، في بيان صحفي، أن الإجراءات التي أعلنتها الوزارة تعكس جدية في تحقيق الانضباط داخل اللجان وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيدًا بتأكيد الوزير على تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات، والتعامل الحاسم مع محاولات الغش أو المجاملة داخل اللجان.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن القرارات المعلنة تضمنت تشديد الرقابة داخل لجان الامتحانات، والتنسيق الكامل مع المديريات التعليمية، وتفعيل آليات المتابعة، إلى جانب توفير نماذج استرشادية للطلاب عبر قناة “مدرستنا”، بما يسهم في تحقيق امتحانات عادلة ومنضبطة تراعي مختلف المستويات التعليمية.

وأكد أعضاء المجلس أن سرعة تفاعل وزارة التربية والتعليم مع ما طُرح تحت قبة مجلس الشيوخ تعكس وجود تنسيق وتعاون مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم استقرار وتطوير المنظومة التعليمية.