كشف نيكولاس مادورو جيرا، نجل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، عن تفاصيل جديدة تتعلق بظروف احتجاز والده في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه يقبع داخل زنزانة جماعية في أحد سجون نيويورك برفقة 18 سجيناً آخر، في أوضاع وصفها بـ"الصعبة وغير الإنسانية".



وفي مقابلة صحفية مع مجلة دير شبيجل الألمانية، أوضح مادورو جيرا، أن والده الذي اختطف وتم نقله إلى الولايات المتحدة مطلع يناير الماضي، يعيش حاليا في ظروف احتجاز جماعي.



وأضاف مادورو جيرا، أن مغني الراب الأمريكي تيكاشي سبق له أن قضى فترة داخل الزنزانة ذاتها بعد اتهامه بانتهاك شروط المراقبة القضائية.



ووصف القضية بأنها "محاكمة ذات دوافع سياسية"، تهدف إلى تصفية حسابات مع العائلة الحاكمة السابقة في فنزويلا.



وأشار مادورو جيرا إلى أن العملية العسكرية الأمريكية جاءت بمثابة صدمة للعائلة وللمؤسسات الرسمية في فنزويلا، رغم تصاعد التوتر بين حكومة كاراكاس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل تنفيذ العملية.



وأكد أن السلطات الفنزويلية أخطأت في تقدير حجم التهديد، ولم توفر الحماية الكافية لوالده، نافيا في الوقت ذاته صحة تصريحات أمريكية تحدثت عن سيطرة واشنطن على القرار السياسي في فنزويلا بعد الاعتقال.



وتعود القضية إلى أوائل يناير، حين أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ عملية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس أسفرت عن احتجاز مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت إليهما اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، على خلفية مزاعم تفيد باستخدام مادورو منصبه لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية.



من جانبه، نفى الرئيس الفنزويلي السابق بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً براءته من أي صلة بعمليات تهريب المخدرات أو دعم الإرهاب.