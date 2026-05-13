عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي الجارية بأحياء بولاق الدكرور والهرم، في إطار جهود المحافظة لدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع متابعة نسب الإنجاز بمشروعات الصرف الصحي في مناطق كفر طهرمس، ورشاح أبو عوض، وناهيا، إلى جانب الوقوف على معدلات التنفيذ وخطط استكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة.

أحمد الأنصاري: مشروعات الصرف الصحي تسهم في تحسين البنية التحتية

أكد محافظ الجيزة، أن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وأشار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويحسن مستوى الخدمات داخل الأحياء المستهدفة.

أحمد الأنصاري: سرعة إصلاح الهبوطات تمهيدًا لرصف طريق كفر طهرمس

اطلع المحافظ خلال اللقاء على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس، بداية من شارع الملكة وحتى الطريق الدائري، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح عدد من الهبوطات الموجودة بالطريق.

وأكد الأنصاري أنه سيتم طرح مشروع رصف وتطوير طريق كفر طهرمس بالكامل، بداية من شارع الملك فيصل وحتى شارع الملكة، بهدف تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق.

أحمد الأنصاري: استكمال أعمال رشاح أبو عوض لتحسين خدمات الصرف

كما تابع محافظ الجيزة أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة المنفى "رشاح أبو عوض" بحي الهرم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بعدد 10 شوارع بإجمالي 20 مُطبقًا لمسافة 700 متر من إجمالي 1300 متر بطول الرشاح.

وأشار إلى استمرار استكمال باقي الأعمال بالتنسيق مع مديرية الري، تمهيدًا للاستغناء عن المصرف وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمنطقة.

أحمد الأنصاري: تنفيذ شبكات الصرف الصحي بشارع الرشاح في ناهيا

تناول اللقاء، متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة ناهيا بشارع الرشاح في حي بولاق الدكرور، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات بطول 1.1 كيلومتر، وربط المشروع بنقطة المصب.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير شبكات البنية التحتية بالمناطق الأكثر احتياجًا وذات الكثافات السكانية العالية.

أحمد الأنصاري: الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لمشروعات الرصف والتطوير

شدد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وتهيئة الشوارع المستهدفة، تمهيدًا لطرح عدد من مشروعات الرصف والتطوير لتحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

محافظ الجيزة: التنسيق مع شركة الغاز لتعديل التداخلات

خلال الاجتماع، كلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة الغاز المسؤولة عن القطاع، للعمل على تعديل بعض التداخلات بالمسارات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف تسريع معدلات الإنجاز ومنع أي تأخير في تنفيذ المشروعات الجارية بالمناطق المستهدفة.