قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الخميس، إن رحلات نقل حجاج السياحة تواصلت برًا وجوًا من الأراضي المصرية إلى المطارات والمنافذ السعودية، وسط انتظام ملحوظ في حركة السفر والوصول، حيث بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى ظهر اليوم نحو 6 آلاف حاج من برامج الحج الاقتصادي والبري والخمس نجوم.

بعثة الحج السياحي: "استعدادات مكثفة بالمطارات والمنافذ"

بحسب البيان، جاء ذلك وسط حالة من الاستعداد والاستنفار الكامل بين كافة اللجان الفرعية لبعثة الحج السياحي بالمطارات والمنافذ المختلفة، مع متابعة مستمرة من اللجنة الرئيسية بمكة المكرمة برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي.

وتهدف المتابعة إلى ضمان راحة الحجاج وسهولة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى الأراضي المقدسة.

تنظيم وتيسيرات بالمطارات والمنافذ

شهدت المطارات والمنافذ المصرية والسعودية حالة من التنظيم والتيسيرات الملحوظة التي ساهمت في سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل حركة وصول الحجاج، بما يعكس حجم التنسيق القائم بين الجهات المصرية والسعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

وتتم هذه الجهود بالتنسيق الكامل بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للشركات، وغرفة شركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى جانب التعاون مع شركة الراجحي لخدمة الحجاج.

استقبال أول أفواج الخمس نجوم بالمدينة المنورة

من ناحية أخرى، وصلت إلى المدينة المنورة أولى رحلات طيران الحج السياحي فئة الخمس نجوم، حيث كان في استقبال الحجاج أعضاء اللجنة الفرعية للسياحة برئاسة أحمد صالح، رئيس لجنة الحج السياحي بالمدينة المنورة، وبمتابعة من المشرف العام على بعثة الحج السياحي.

قامت اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، باستقبال الحجاج بمطار المدينة المنورة، ومتابعة إنهاء الإجراءات واصطحابهم إلى فنادق الإقامة، مع التأكد من استلام بطاقات “نسك” ووصول الحقائب إلى مقار الإقامة.

استقبال حافل للحجاج بالورود والهدايا

شهدت فنادق الإقامة استقبالًا حافلًا للحجاج، حيث انطلقت الزغاريد وسط تقديم الورود والهدايا من ممثلي شركة الضيافة، في أجواء سادتها الفرحة والسعادة بين الحجاج فور وصولهم.

نجاح «حاج بلا حقيبة» وتأخيرات فردية محدودة

في السياق ذاته، تواصل تطبيق خدمة "حاج بلا حقيبة" لأول مرة على كافة برامج الحج السياحي، حيث لم تسجل المنظومة حتى الآن أي مشكلات كبيرة أو تأخيرات مؤثرة في وصول أمتعة الحجاج.

واقتصرت الملاحظات على بعض حالات التأخير المحدودة لعدد قليل من الحقائب لفترات وجيزة، فيما تواصل لجان الحج السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة متابعة تسليم الحقائب بالفنادق، بما ساهم في عدم شعور الحجاج بأي تأخير إلا في حالات فردية محدودة.