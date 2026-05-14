شارك الفنان وائل عبدالعزيز، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة نادرة جمعته بشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز وشقيقه.

ياسمين عبدالعزيز مع شقيقيها في الصغر

ونشر وائل عبدالعزيز، الصور التي ظهر فيها مع شقيقه وشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز وهم في مرحلة الصغر، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بصوا هو احنا كبرنا ومكبرناش.. فاهمين حاجة".

تعليقات الجمهور على إطلالة نادرة لـ ياسمين عبدالعزيز مع شقيقيها

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شكلكم انتم اللي علمتوها الشقاوة، الناس المحترمة، كبرتوا مقاما وحبا وتقديرا من الجمهور، الله يحفظكم يا رب، بتجننوا ما شاء الله عليكم، ما شاء الله الناس المتربية، ربنا يخليكم لبعض".

على جانب آخر، تنتظر ياسمين عبدالعزيز طرح فيلمها السينمائي الجديد "خلي بالك من نفسك" بطولة أحمد السقا، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

