أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على دعم مناخ الاستثمار الجاد وتوفير بيئة عمل مستقرة للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات وفقًا للأطر القانونية والضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية والخدمية.

أحمد الأنصاري: "دعم الاستثمار الجاد أولوية"

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الجيزة اجتماعات مجالس إدارات المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط، لمتابعة انتظام الأعمال وموقف ملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة.

أكد المحافظ أهمية الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتوفير فرص العمل.

محافظ الجيزة: "تطوير مقر الجهاز التنفيذي بعرب أبو ساعد"

تابع المحافظ موقف تحديد الموقع الجديد للمقر المخطط إنشاؤه للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد، والمقرر إقامته عند تقاطع طريق الأوتوستراد مع طريق الواحات.

وشدد الأنصاري على ضرورة حسن استثمار المساحة المخصصة للمقر، وتوفير مختلف الخدمات الإدارية والمالية والفنية بالموقع، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين ومراعاة الاحتياجات المستقبلية.

"معالجة صرف المصانع قبل الضخ بالشبكة"

شدد محافظ الجيزة، خلال مناقشة أعمال التوسعة بمحطة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد، على إلزام أصحاب الأنشطة الصناعية بمعالجة مياه الصرف الخاصة بالمصانع قبل ضخها في الشبكة الرئيسية.

وأكد ضرورة تضمين تلك الاشتراطات ضمن عقود تخصيص الأراضي الجديدة، حفاظًا على العمر الافتراضي للمحطة ودعمًا لعوامل الاستدامة البيئية.

"سرعة البت في طلبات التقنين"

استعرض ممثلو مجالس الإدارات طلبات أصحاب الأنشطة الصناعية الخاصة بتقنين الأوضاع، حيث وجه المحافظ بسرعة فحص الطلبات المستوفية للاشتراطات وقبول الجاد منها.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين أو المتقاعسين عن استكمال الاشتراطات وسداد مبالغ الجدية، مع التصدي الحاسم لأي تعديات جديدة على الأراضي الصناعية.

استمع محافظ الجيزة، إلى عدد من مطالب المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بعرب أبو ساعد وجرزا، موجهًا بسرعة بحثها والرد عليها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الأنشطة الصناعية بالمحافظة.