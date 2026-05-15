بعد الاتفاق على رحيله.. من يتحمل تكلفة الشرط الجزائي بعقد توروب؟

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، تفاصيل الاتفاق مع المدير الفني الحالي ييس توروب على الرحيل وهو ما يحمل مفاجأة خاصة في ظل التقارير الصحفية التي تداولت مؤخرًا بأنه سيتم الانتظار حتى شهر يوليو القادم لينتهى العقد ويحصل على 3 أشهر شرط جزائي.

تفاصيل اتفاق الأهلي مع توروب على الرحيل

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن الأهلي اتفق مع توروب على الرحيل بعد مباراة المصري على أن يحصل على راتب 5 أشهر بقيمة إجمالية 800 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن ياسين منصور سيتحمل جزء من المبلغ والبقية من خزينة القلعة الحمراء.

آخر مباراة لـ ييس توروب مع الأهلي في الدوري المصري

وأكد أن القرار يعفي القلعة الحمراء من الانتظار حتى نهاية شهر يونيو المقبل 2026، وهو ما يمهد له الطريق للتعاقد مع مدير فني أجنبي بأريحية وذلك لاختيار الصفقات وتحديد الراحلين والاستعداد للموسم الجديد بـ الدوري المصري الممتاز2026 خاصة المعسكر الخارجي المحتمل إقامته في هولندا.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلتقي النادي الأهلي المصري البورسعيدي في مباراة بالجولة الأخيرة من الدوري يوم 20 مايو القادم.

