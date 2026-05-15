تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44





قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يومي الجمعة والسبت سيشهدان تحسنًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بالقاهرة بين 32 و33 درجة مئوية.

متحدث الوزراء: تسهيلات جديدة لتقنين مخالفات البناء وتسريع التصالح





قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك نحو 950 ألف ملف تصالح في مخالفات البناء لم تُستكمل إجراءاتها حتى الآن، رغم تقديم طلباتها.

"تنظيم الاتصالات": استحداث باقة بـ150 جنيهًا بعد شكاوى المواطنين





أكد محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن زيادة أسعار خدمات المحمول جاءت أقل من نسب التضخم الحالية، مع تثبيت بعض خدمات التحول الرقمي.

فاتورة الـ29 مليار دولار.. هل تؤثر الحرب الإيرانية على الانتخابات الأمريكية المقبلة؟

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الفاتورة الباهظة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الانتخابات الأمريكية المقبلة.

الري: خطة لإدارة 1200 كم من السواحل لمواجهة تغير المناخ





قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المستهدف هو إدارة المنطقة الساحلية بالكامل الممتدة على البحر المتوسط بطول نحو 1200 كيلومتر، من خلال خطة متكاملة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

تنظيم الاتصالات: إطلاق شريحة الطفل قريبًا.. والأسعار لن تختلف كثيرًا





قال محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز يستعد لإطلاق "شريحة الطفل" على المحمول والأرضي، لتوفير إنترنت آمن للأطفال.