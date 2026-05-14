قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يومي الجمعة والسبت سيشهدان تحسنًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بالقاهرة بين 32 و33 درجة مئوية.

موجة حارة تضرب البلاد الأحد المقبل

أوضحت "غانم"، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الموجة الحارة تبدأ فعليًا من الأحد، مع ارتفاع متوقع في درجات الحرارة يصل إلى 40 درجة بالقاهرة الكبرى، و44 درجة بالأقصر وأسوان.

وأشارت إلى أن يوم الإثنين سيشهد استمرار الموجة الحارة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، محذرة أصحاب الحساسية والجيوب الأنفية من التعرض المباشر لها.

ولفتت إلى أن "هذه الفترة من النصف الثاني من فصل الربيع تتميز بارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية، وقد تسجل درجات حرارة أعلى من فصل الصيف نفسه، كما حدث في سنوات سابقة وصلت فيها الحرارة إلى 45 و46 درجة".

وأكدت أن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار اعتبارًا من الثلاثاء، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتسجل القاهرة 33 درجة ثم 31 درجة خلال باقي أيام الأسبوع.

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية، واستخدام الكمامات لمرضى الحساسية خلال يومي الأحد والاثنين.