"تنظيم الاتصالات": استحداث باقة بـ150 جنيهًا بعد شكاوى المواطنين

كتب : حسن مرسي

11:43 م 14/05/2026

محمد إبراهيم

أكد محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن زيادة أسعار خدمات المحمول جاءت أقل من نسب التضخم الحالية، مع تثبيت بعض خدمات التحول الرقمي.

وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على "إم بي سي مصر"، أن الجهاز نزل باقة 150 جنيهًا بعد شكاوى المواطنين ذوي الاستهلاك القليل.

وأشار إلى أن الجهاز يوفر جميع أنواع الباقات القليلة والمتوسطة والكبيرة وغير المحدودة، لكن لكل باقة سعر حسب الاستخدام كما في دول العالم.

وتابع: "المواطنين اشتكوا زمان إن أقل باقة كانت بـ210 جنيهات رغم أنهم بيستهلكوا 10 أو 20 جيجا فقط، فإحنا سمعناهم ونزلنا باقة أقل".

وأكد أن هناك 5 شركات إنترنت تقدم خدمات بباقات وأسعار مختلفة، وأي عرض تعرضه الشركة على الجهاز للموافقة، والجهاز يوافق فورًا على ما يخدم المستخدم.

وشدد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، على أن الجهاز وجه الشركات بتقديم عروض في الصيف والأعياد لتعويض زيادة الأسعار.

